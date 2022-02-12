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«Бавария» уступила «Бохуму», несмотря на дубль Левандовского

«Бавария» уступила «Бохуму», несмотря на дубль Левандовского
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева одержали победу – 4:2.

Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.

После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии». На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.

На 75-й минуте Левандовски оформил дубль.

«Бавария» идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 22 матчах. «Бохум» (28) – на 11-м месте.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
12 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
4 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 9'   1:1 Антви-Адджей – 14'   2:1 Локадия – 38' (пен)   3:1 Гамбоа – 40'   4:1 Хольтман – 44'   4:2 Левандовски – 75'
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