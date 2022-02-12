«Бавария» уступила «Бохуму», несмотря на дубль Левандовского

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева одержали победу – 4:2.



Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.



После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии». На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.



На 75-й минуте Левандовски оформил дубль.



«Бавария» идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 22 матчах. «Бохум» (28) – на 11-м месте.