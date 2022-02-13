На матч «ПСЖ» — «Реал» назначена бригада арбитров из Италии

УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут уже в ближайший вторник, 15 февраля.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Реал», который пройдёт в Париже, обслужит бригада арбитров из Италии. Главным судьёй назначен Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его ассистент Массилиано Иррати.

Второй матч вторника «Спортинг» — «Манчестер Сити» обслужит сербская бригада арбитров, которую возглавит Срджан Йованович. В роли ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович. За VAR будут отвечать немцы – Марко Фриц и Харм Осмерс.

Стартовый свисток обоих матчей прозвучит 15 февраля в 23:00 мск.