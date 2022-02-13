Зума — в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с «Лестером». Крал и Влашич — в запасе

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Вест Хэм».
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Джастин, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Дака.
Запасные: Уорд, Томас, Вестергор, Олбрайтон, Чодури, Менди, Лукман, Перес, Ихеаначо.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Лансини, Боуэн, Антонио.
Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко, Бенрахма.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.
- 13 февраля 2022
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:47
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:55
-
18:55
-
18:47
-
18:36
-
18:29
-
18:23
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:20
-
17:19
-
17:14
-
17:08
-
16:56
-
16:51
-
16:38