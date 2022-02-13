Зума — в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с «Лестером». Крал и Влашич — в запасе

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Вест Хэм».



«Лестер»: Шмейхель, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Джастин, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Дака.



Запасные: Уорд, Томас, Вестергор, Олбрайтон, Чодури, Менди, Лукман, Перес, Ихеаначо.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Зума, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Лансини, Боуэн, Антонио.



Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Крал, Ноубл, Влашич, Ярмоленко, Бенрахма.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.