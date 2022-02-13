«Вулверхэмптон» нанёс «Тоттенхэму» третье подряд поражение в АПЛ и обошёл «шпор» в таблице

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий Рауль Хименес.
На 18-й минуте полузащитник «волков» Леандер Дендонкер удвоил преимущество своей команды.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Саймон Хупер.
Отметим, что поражение «Тоттенхэма» в матче с «Вулверхэмптоном» стало третьим подряд для «шпор» в АПЛ. До этого подопечные Антонио Конте уступили «Челси» (0:2) и «Саутгемптону» (2:3).
После 23 сыгранных туров «Вулверхэмптон» заработал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (36) – на восьмом месте в таблице.
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