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Арендованный у «Спартака» Хендрикс забил гол во втором матче за «Фейеноорд»

Арендованный у «Спартака» Хендрикс забил гол во втором матче за «Фейеноорд»
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«Фейеноорд» одержал победу над «Валвейком» в матче 22-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча прошла в Валвейке на стадионе «Мандемакерс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Второй гол в составе «Фейеноорда» забил арендованный у «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс. Он вышел на замену на 81-й минуте и забил на 89-й. Это второй матч Хендрикса за нидерландскую команду и первый гол в её составе.

«Фейеноорд» (48 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 22-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Валвейк
Валвейк
Окончен
0 : 2
Фейеноорд
Роттердам
0:1 Кёкчю – 45'   0:2 Хендрикс – 89'
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