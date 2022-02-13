Арендованный у «Спартака» Хендрикс забил гол во втором матче за «Фейеноорд»

«Фейеноорд» одержал победу над «Валвейком» в матче 22-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча прошла в Валвейке на стадионе «Мандемакерс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Второй гол в составе «Фейеноорда» забил арендованный у «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс. Он вышел на замену на 81-й минуте и забил на 89-й. Это второй матч Хендрикса за нидерландскую команду и первый гол в её составе.

«Фейеноорд» (48 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.



Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов.