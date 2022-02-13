Лапорта: у «Барселоны» есть шанс на победу в Примере. Я оптимист по натуре

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о перспективах сине-гранатовых в нынешнем розыгрыше испанской Примеры.



«Благодаря тому, что «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0), у нас есть шанс на победу в Примере. Я всегда был оптимистом по натуре и думаю, что у нас ещё есть шанс победить в чемпионате. Я всегда говорил, что наше время ещё придёт.



Матчи с «Эспаньолом», «Валенсией» и «Атлетиком» крайне важны для попадания в Лигу чемпионов и для борьбы за титул. Если «Реал» не будет побеждать, а мы будем, это возможно», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.



После 24 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет таблицу испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка. «Барселона» заработала 38 очков, команда находится на пятом месте в таблице.

«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:

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