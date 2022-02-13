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Пирес рассказал о реакции Венгера на проигрыш «Арсенала» «МЮ» со счётом 1:6 в 2001 году

Пирес рассказал о реакции Венгера на проигрыш «Арсенала» «МЮ» со счётом 1:6 в 2001 году
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Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес рассказал о реакции главного тренера «канониров» Арсена Венгера на поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:6 в 2001 году.

«Я никогда не видел, чтобы Венгер был так зол или использовал слова, которые ты не привык слышать от него. Это было оправдано.

Мы проигрывали 5:1 к перерыву. Это было ужасно. Он едва всё не разнёс. Ему, наверное, было стыдно за нас. Особенно в матче против Алекса Фергюсона, его принципиального соперника», — цитирует Пиреса Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Арсен Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. C 1996 по 2018 год французский специалист возглавлял «Арсенал».

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