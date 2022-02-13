Пирес рассказал о реакции Венгера на проигрыш «Арсенала» «МЮ» со счётом 1:6 в 2001 году
Поделиться
Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес рассказал о реакции главного тренера «канониров» Арсена Венгера на поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:6 в 2001 году.
«Я никогда не видел, чтобы Венгер был так зол или использовал слова, которые ты не привык слышать от него. Это было оправдано.
Мы проигрывали 5:1 к перерыву. Это было ужасно. Он едва всё не разнёс. Ему, наверное, было стыдно за нас. Особенно в матче против Алекса Фергюсона, его принципиального соперника», — цитирует Пиреса Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
Арсен Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с ноября 2019 года. C 1996 по 2018 год французский специалист возглавлял «Арсенал».
Новость по темеВенгер признал, что ему следовало раньше уйти из «Арсенала»
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:19
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:47
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:23
Партнерский контент