Гасперини отказался общаться со СМИ после матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался говорить с журналистами после ничьи в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», сообщает Football Italia. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

Вероятнее всего, Гасперини остался недоволен судейством в матче.

«Аталанта» набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» (46) идёт на четвёртой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Торино», а «Аталанта» проведёт матч с «Фиорентиной». Матчи пройдут 18 и 20 февраля соответственно.