Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини отказался общаться со СМИ после матча с «Ювентусом»

Гасперини отказался общаться со СМИ после матча с «Ювентусом»
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался говорить с журналистами после ничьи в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», сообщает Football Italia. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

Вероятнее всего, Гасперини остался недоволен судейством в матче.

«Аталанта» набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» (46) идёт на четвёртой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Торино», а «Аталанта» проведёт матч с «Фиорентиной». Матчи пройдут 18 и 20 февраля соответственно.

Новость по теме
Гол на 92-й минуте спас «Ювентус» от поражения в матче с «Аталантой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022