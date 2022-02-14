Гасперини отказался общаться со СМИ после матча с «Ювентусом»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался говорить с журналистами после ничьи в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», сообщает Football Italia. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.
Вероятнее всего, Гасперини остался недоволен судейством в матче.
«Аталанта» набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» (46) идёт на четвёртой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Торино», а «Аталанта» проведёт матч с «Фиорентиной». Матчи пройдут 18 и 20 февраля соответственно.
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