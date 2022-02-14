Хави прокомментировал ничью в матче с «Эспаньолом»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Барселону». Команды сыграли вничью — 2:2.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал прошедшую встречу.

«Это была игра на победу. Если учесть, что мы проигрывали по ходу матча, одно очко – это неплохой результат.

Мы играли лучше, чем «Эспаньол», у нас было больше моментов. Мы потеряли два очка, доминируя в матче, но я всё равно считаю, что мы показали хорошую игру», – приводит слова Хави испанское издание Marca.

После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 39 очков. «Эспаньол» (28) – на 13-м месте в таблице.