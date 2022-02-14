Аллегри: я ещё в сентябре сказал, что «Интер» выиграет скудетто

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал прошедший матч и поделился ожиданиями от второй половины сезона.
«Было бы обидно уступить в этой встрече, играя так хорошо. «Аталанта» играла агрессивно, вынуждая нас быстро перемещать мяч. Игра получилась зрелищной, мы чуть не проиграли. Мы заработали одно очко и продолжили серию без поражений. Конечно, хотелось победить, но мы играли с сильным соперником.
Ещё в сентябре я сказал, что «Интер» выиграет скудетто. При всем уважении к «Милану» и «Наполи», мне кажется, что у «Интера» самый сильный состав. На данный момент они сильнее, чем мы. Мы потеряли слишком много очков на старте сезона. Если бы у нас было хотя бы на 4 очка больше, мы могли бы навязать борьбу», – приводит слова итальянского специалиста Football Italia.
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