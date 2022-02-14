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Тренер «Оренбурга»: физически игрокам нет времени отдыхать, больше психологически

Тренер «Оренбурга»: физически игрокам нет времени отдыхать, больше психологически
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился планами команды на третий зимний сбор.

«У команды будет перерыв пять дней, но в это время они проведут две индивидуальные тренировки. Физически нет времени отдыхать, больше психологически. Нужно продолжать работать. На третьем сборе будет готовится к возобновлению чемпионата, девять дней здесь будет режим похожий на тот, что будет во время сезона. Будет одна хорошая тренировка, после обеда больше тактических вещей. Будем детально рассматривать игры, которые мне не нравятся. Также будем работать над деталями в тактике, отрабатывать стандарты. Будем готовиться, чтобы когда мы приехали в Оренбург, были готовы на 100% к первой игре», — рассказал Личка в видео, опубликованного в «твиттере» «Оренбурга».

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