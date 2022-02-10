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«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург»

«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург»
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Защитник «Зенита» Данила Хотулёв и полузащитник Дмитрий Васильев до конца следующего сезона будут выступать за «Оренбург» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в «Телеграме».

«Данила Хотулёв и Дмитрий Васильев продолжат сезон в «Оренбурге». Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения об аренде воспитанников сине-бело-голубых до конца сезона-2022/2023. Петербуржцы оставляют за собой право досрочно вернуть игроков в рамках ближайших трансферных окон», — сказано в заявлении пресс-службы.

19-летний Хотулёв за всё время принял участие в пяти матчах за основную команду «Зенита». Его контракт с действующим чемпионом России истекает в 2024 году.

На счету 17-летнего Васильева 37 матчей за команды структуры «Зенита», девять голов и семь голевых передач.

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