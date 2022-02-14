Хакими: уровень Месси, Неймара и Мбаппе очевиден, но видеть Верратти лично — удовольствие

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими признался, что ему доставляет удовольствие играть и тренироваться вместе с полузащитником Марко Верратти.



«Это нормально, когда такие игроки, как Месси, Неймар или Мбаппе удивляют вас. Однако правда заключается в том, что тот, кто особенно удивил меня, хотя я знал его ранее, является Марко Верратти. Видеть его, тренироваться с ним вместе, значит понимать, что несмотря на то, что он находится под давлением, он всегда спокоен. Когда Марко с мячом, у него невозможно отобрать его. Уровень Месси, Неймара и Мбаппе очевиден, но видеть игру Верратти лично — одно удовольствие», — приводит слова Хакими Marca.

29-летний Верратти в 20 матчах текущего сезона отметился двумя голами и голевой передачей.