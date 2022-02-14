Бенитес не считает «Интер» аутсайдером матчей с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча английской команды с «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«В процентном соотношении, я оцениваю шансы «Ливерпуля» в 51, а «Интера» — в 49. Это более сбалансированная игра, чем многие думают. «Интер» не случайно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне «Интер» играет сбалансированно, если они продолжат в том же духе, у них большие шансы выиграть чемпионство в Италии.

Индзаги — тренер с чёткими идеями. Было нелегко заменить Антонио Конте, который принес «Интеру» победу в Серии А, но он проделал большую работу, найдя гармонию и добившись отличных результатов. Клопп? Он прекрасный тренер, я в хороших отношениях с ним», — приводит слова Бенитеса Football Italia.