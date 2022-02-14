Араухо извинился перед игроком «Эспаньола», которого подколол возможным вылетом в Сегунду

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо принёс извинения за эпизод, произошедший в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:2). Уругваец показал сопернику два пальца, намекая не вылет «Эспаньола» во вторую испанскую лигу – Сегунду.
«Хочу принести свои извинения перед всеми игроками «Эспаньола» за свой неуместный жест. Это случилось в результате эмоционального напряжения, которое я испытал в ходе столь противоречивого дерби. Я уважаю соперников и другие клубы, поэтому я совершенно не горжусь тем, что произошло», — написал Араухо в своём «твиттере».
Напомним, в концовке матча Араухо, который был заменён в перерыве, вступил в спор с удалённым полузащитником «Эспаньола» Нико Меламедом, а также показывал два пальца, намекая на вылет соперника в испанскую Сегунду.
«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:
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