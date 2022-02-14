Траоре отдал столько же голевых за 2 матча в «Барселоне», сколько в 64 матчах АПЛ

Нападающий «Барселоны» Адама Траоре стал автором голевой передачи на нападающего Люка де Йонга в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом». Это вторая голевая передача футболиста за клуб после возвращения. Он сделал столько же результативных действий в последних 64 матчах за «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Whoscored в «твиттере».
Напомним, сине-гранатовые арендовали 26-летнего испанского футболиста у «Вулверхэмптона» до конца сезона с возможной опцией выкупа в размере € 30 млн. Траоре также отметился голевой передачей в игре прошлого тура с мадридским «Атлетико» (4:2).
«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 14 февраля 2022
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:33
-
12:23
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:26
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:23
-
10:12
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:35
-
09:25
-
09:25
-
09:13
-
08:56
-
08:47
-
08:40
-
08:20
-
08:05
-
05:14
-
04:35
-
04:14