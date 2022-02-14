Траоре отдал столько же голевых за 2 матча в «Барселоне», сколько в 64 матчах АПЛ

Нападающий «Барселоны» Адама Траоре стал автором голевой передачи на нападающего Люка де Йонга в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом». Это вторая голевая передача футболиста за клуб после возвращения. Он сделал столько же результативных действий в последних 64 матчах за «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Whoscored в «твиттере».

Напомним, сине-гранатовые арендовали 26-летнего испанского футболиста у «Вулверхэмптона» до конца сезона с возможной опцией выкупа в размере € 30 млн. Траоре также отметился голевой передачей в игре прошлого тура с мадридским «Атлетико» (4:2).

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.