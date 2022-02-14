В Нидерландах считают, что место Овермарса в «Аяксе» может занять Зеедорф

После увольнения Марка Овермарса из-за непристойного поведения с поста спортивного директора «Аякса», амстердамский клуб подыскивает нового специалиста на эту должность. Подходящим вариантом может стать бывший футболист сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф, информирует Ajax Fanatics со ссылкой на De Telegraaf.

Зеедорф является воспитанником академии «Аякса» и легендой клуба. Источник утверждает, что блистательная международная карьера подарила Кларенсу множество связей в футбольном мире, поэтому он может быть продуктивен на должности спортивного директора. Кроме того, Зеедор дружит с гендиректором «Аякса» Эдвином ван дер Саром.

Напомним, 7 февраля спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба. Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе присылал ей фотографию своего полового органа.

Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимал должность спортивного директора.