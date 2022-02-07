Овермарс отправил фото полового органа сотруднице «Аякса». Это стало причиной увольнения

Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба, информирует Het Parool.
Согласно сведениям источника, Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.
Напомним, ранее пресс-служба «Аякса» сообщила, что Овермарс покинул клуб по весьма неоднозначным причинам. Марк принял это решение после обсуждения в последние дни с наблюдательным советом клуба и генеральным директором «Аякса» Эдвином ван дер Саром. Мотивом для такого решения послужила серия неуместных сообщений, которые он отправлял нескольким женщинам-коллегам в течение длительного периода времени. При этом никаких подробностей официальные источники не сообщили.
Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимал должность спортивного директора. Недавно он был переизбран на новый срок, до 30 июня 2026 года.
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