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ФИФА приняла решение дисквалифицировать четырёх футболистов сборной Аргентины

ФИФА приняла решение дисквалифицировать четырёх футболистов сборной Аргентины
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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по поводу матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, который не был доигран 5 сентября прошлого года, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.

После подробного расследования Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что встреча должна быть доиграна. Время и место проведения встречи определит организация. Также комитет оштрафовал Бразильскую и Аргентинскую футбольные ассоциации в общей сложности на 800 тыс. швейцарских франков (более € 750 тыс.) и отстранил Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро на два матча.

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