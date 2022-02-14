ФИФА приняла решение дисквалифицировать четырёх футболистов сборной Аргентины

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по поводу матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, который не был доигран 5 сентября прошлого года, сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.
После подробного расследования Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что встреча должна быть доиграна. Время и место проведения встречи определит организация. Также комитет оштрафовал Бразильскую и Аргентинскую футбольные ассоциации в общей сложности на 800 тыс. швейцарских франков (более € 750 тыс.) и отстранил Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро на два матча.
- 14 февраля 2022
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
-
19:13
-
19:03
-
19:01
-
18:51
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:04
-
17:55
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:36
-
17:26
-
17:09
-
17:03
-
16:49
-
16:29
-
16:19
-
16:17
-
16:05
-
15:39
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:34