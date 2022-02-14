ФИФА приняла решение дисквалифицировать четырёх футболистов сборной Аргентины

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по поводу матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина, который не был доигран 5 сентября прошлого года, сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.



После подробного расследования Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что встреча должна быть доиграна. Время и место проведения встречи определит организация. Также комитет оштрафовал Бразильскую и Аргентинскую футбольные ассоциации в общей сложности на 800 тыс. швейцарских франков (более € 750 тыс.) и отстранил Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро на два матча.