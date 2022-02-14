Канселу — о нападении грабителей: это было ужасно, напугало всю мою семью

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высказался о нападении грабителей, которому подвергся в декабре прошлого года.

«Это жизнь. В жизни такое случается. Это было ужасно, это напугало всю мою семью. Я знаю, как с этим справиться, но моя семья не заслуживала того, чтобы пройти через это.

В моей жизни было много препятствий, и мне приходилось их преодолевать. Я стал более сильным игроком психологически. Сколько бы я ни опускал голову, как бы люди ни старались заставить меня страдать, у них ничего не получится. Я всегда стараюсь думать позитивно», — цитирует Канселу Sky Sports.

Напомним, в дом португальского футболиста проникли четыре грабителя. Канселу пытался дать им отпор, его ударили в лицо. Преступники украли у Жоау драгоценности.