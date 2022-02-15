Анчелотти – про Бэйла: он много сделал для «Реала»

15 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Реал Мадрид». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча высказался о валлийском полузащитнике команды Гарете Бэйле.

«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам по команде. Это настоящий профессионал, который усердно тренируется. Он хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он принёс команде много пользы, помогал выигрывать Лигу чемпионов. Думаю, хорошее завершение Бэйла в Мадриде было бы полезным для его карьеры», – цитирует итальянского специалиста Marca.

Ранее появлялась информация о том, что Бэйл хочет вернуться в английский «Тоттенхэм» и завершить карьеру там.