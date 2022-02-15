Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти – про Бэйла: он много сделал для «Реала»

Анчелотти – про Бэйла: он много сделал для «Реала»
Комментарии

15 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Реал Мадрид». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча высказался о валлийском полузащитнике команды Гарете Бэйле.

«Бэйл никогда не проявлял неуважение к партнерам по команде. Это настоящий профессионал, который усердно тренируется. Он хочет закончить в «Реале» так, как того заслуживает. Он принёс команде много пользы, помогал выигрывать Лигу чемпионов. Думаю, хорошее завершение Бэйла в Мадриде было бы полезным для его карьеры», – цитирует итальянского специалиста Marca.

Ранее появлялась информация о том, что Бэйл хочет вернуться в английский «Тоттенхэм» и завершить карьеру там.

Новость по теме
Бэйл намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022