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Питер Крауч назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Питер Крауч назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
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Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч назвал своих фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Мы переживаем захватывающее время для английского футбола. Сейчас АПЛ доминирует в Европе. Два английских финала Лиги чемпионов за три года говорят сами за себя. В этом году вполне может случиться третий английский финал.

Я не вижу серьёзных претендентов на победу в ЛЧ, кроме клубов АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — мои фавориты, и мне сложно выбрать кого-то из них на международной арене.

У «Челси», выигравшего ещё и клубный чемпионат мира, тоже есть реальная возможность защитить титул победителя Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» — единственный клуб, в отношении которого я сомневаюсь. Но у них тоже есть шансы зацепиться за кубок Лиги чемпионов.

«Бавария» — реальная угроза. Роберт Левандовски смертоносен в реализации моментов, сочетая это со скоростью и командной игрой. Остальные? «Реал» остается сильным претендентом, но отстаёт от упомянутых ранее команд. У «Пари Сен-Жермен» есть лучшие игроки, но смогут ли они когда-нибудь стать единым целым? Большой вопрос», — приводит слова Крауча Daily Mail.

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