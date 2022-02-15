Агуэро: задаюсь вопросом, смогу ли снова бегать. Чувствую, что сердце не работает как надо

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны», «Атлетико» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о проблемах с сердцем.

«Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватит дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом», — приводит слова Агуэро в своём «твиттере» журналист Микель Блазкез.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря аргентинец объявил о завершении карьеры.