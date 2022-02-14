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Набиль Фекир: «Бетис» должен добиться победы над «Зенитом» в России. Доверяю команде

Набиль Фекир: «Бетис» должен добиться победы над «Зенитом» в России. Доверяю команде
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Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

«Я доверяю команде. У нас хороший коллектив, мы должны добиться победы в России. Европейские соревнования — это прекрасно. Участие в еврокубке — привилегия, и мы собираемся ею воспользоваться», — приводит слова Фекира ABC de Sevilla.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Виляьмарин» в Севилье (Испания). В январе стало известно, что «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым на февральских матчах «Газпром Арена» может быть заполнена наполовину.

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