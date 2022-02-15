Орещук: не считаю переход Максимилиана Филиппа в «Динамо» ошибкой

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что не считает ошибкой переход немецкого нападающего Максимилиана Филиппа в московский клуб.
«Филипп – ошибка? Не могу сказать, что это ошибка. Он уехал в аренду в Бундеслигу на 9 месяцев и помог «Вольфсбургу» попасть в Лигу чемпионов. Он забивал «Баварии» в двух играх, Леверкузену забивал, 6-7 мячей забил. Ну какая это ошибка?! Чемпион Европы, капитан молодёжной сборной! То, что он не заиграл здесь тогда, наверное, ошибка. А как футболист он сильный. Цена? Дешевле не получилось его взять. Если кому-то хочется говорить, что это ошибка, окей – это ошибка. Я не считаю, что это ошибка. Вот и всё», — сказал Орещук в видео на YouTube-канале oSporteTV.
Напомним, Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 20 млн. В аренду в «Вольфсбург» перебрался в октябре прошлого года. В минувшем сезоне хавбек провёл 24 матча в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Летом 2021 года «Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо».
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