Павел Пивоваров: очень рассчитываем на Галкина в перспективе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с полузащитником Владиславом Галкиным, который был арендован латвийским клубом РФШ до конца ноября 2022 года.
«Владислав Галкин – перспективный молодой футболист, который уже больше полугода тренируется с основным составом. В текущей ситуации крайне высокой конкуренции в средней линии Владиславу сложно рассчитывать на большое количество игрового времени. А в его возрасте очень важно играть как можно больше.
Поэтому было принято решение предоставить футболисту практику в клубе, который борется за первое место в своём национальном чемпионате и выступит в еврокубках. Будем внимательно следить за его выступлениями в РФШ. Наш контракт с Владиславом продлён ещё на 2 года, очень рассчитываем на него в перспективе», — цитирует Пивоварова пресс-служба бело-голубых.
- 15 февраля 2022
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