Защитник «Рубина» Александров перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды

Защитник «Рубина» Виктор Александров перешёл в «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.



20-летний россиянин будет выступать за «Нижний Новгород» на правах аренды до конца 2022 года. У нижегородского клуба будет право выкупа защитника. Александров будет играть за «Нижний Новгород» под вторым номером.

Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.



В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.