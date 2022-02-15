Кассано: Моуринью получает более € 7 млн, а людей вроде Де Дзерби отправляют на Украину
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о зарплате главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
«Я вижу тренеров с неприемлемыми для меня идеями, но это всё же идеи. Это не случай Моуринью, который получает более € 7 млн, в то время как людей вроде Де Дзерби отправляют на Украину. Разве «Рома» не могла пригласить Жозе на других условиях с более низкой зарплатой?» — приводит слова Кассано Mundo Deportivo.
Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. «Рома» в 25 матчах набрала 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби занимает пост главного тренера донецкого «Шахтёра».
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