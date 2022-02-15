Серхио Агуэро рассказал, что мог перейти в «Баварию», но вместо него взяли Хосе Сосу

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что на заре карьеры мог перейти в мюнхенскую «Баварию».
«Мне рассказывали об этом. Представители «Баварии» приехали посмотреть на меня во время матча «Индепендьенте» — «Эстудиантес».
Я сыграл ужасно, но им понравился Хосе Соса. Его они и купили», — написал Агуэро в «Твиттере».
Напомним, в декабре Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем, но 15 декабря аргентинец объявил о завершении профессиональной карьеры.
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