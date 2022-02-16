Каррагер раскритиковал отмену правила выездного гола в ЛЧ после матча «Реала» с «ПСЖ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, выразил мнение о влиянии отмены правила гостевого гола в Лиге чемпионов на стиль игры мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала с «Пари-Сен Жермен» (0:1).
«Ужасное решение отменить правило выездного гола», — гласит пост Каррагера в «Твиттере». Джейми, в свою очередь, ссылается на публикацию журналиста Майкла Кокса, соглашаясь с его словами, который написал: «Реал» играет на счёт 0:0. Я никогда не видел, чтобы они играли так оборонительно. УЕФА должен придумать способ стимулировать атакующую игру гостей в матчах на выбывание».
Напомним, отмена правила выездного гола произошла перед началом сезона-2021/2022. Оно учитывало преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признавался тот коллектив, который забил больше голов в гостях.
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