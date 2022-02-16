«Мама мия. Он инопланетянин!» Доннарумма — о Мбаппе в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

22-летний итальянский вратарь французского «Пари-Сен Жермен» Джанлуиджи Доннарумма эмоционально высказался об игре звёздного нападающего парижан Килиана Мбаппе, чей гол на 90+4-й минуте принёс победу над мадридским «Реалом» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Килиан Мбаппе… Мама мия… Он инопланетянин! Он невероятный, ребята. Килиан делает шоу, как на поле, так и за его пределами.
Будущее Мбаппе? Он сам решит, хочет ли он остаться в «Пари Сен-Жермен» или нет — это его дело. Мы наслаждаемся Килианом каждый день», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
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