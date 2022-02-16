Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: в этой игре мы явные аутсайдеры

16 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ред Булл Зальцбург примет мюнхенскую «Баварию» на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Встреча начнётся в 23:00 мск.
Главный тренер австрийской команды Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от предстоящего матча.
«Мы знаем, что будем играть с одной из лучших команд мира, в этом матче мы явные аутсайдеры. Тем не менее мы хотим быть смелыми и показать свою игру. Будет непросто, но мы постараемся сделать всё возможное.
Команда уже добилась исторического результата, пройдя в плей-офф ЛЧ. На завтрашнюю игру ребята должны выйти с чувством уверенности в себе», – приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Зальцбург» вышел в плей-офф со второго места в группе G, отстав на одно очко от французского «Лилля». «Севилья» и «Вольфсбург» заняли в группе 3-е и 4-е места соответственно.
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