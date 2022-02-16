Куртуа: «Реал» сыграл плохо, но есть второй матч. «ПСЖ» — прекрасная команда

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен» (0:1).



«Мы сыграли на выезде против прекрасной команды, обладающей большой мощью. Начали мы хорошо, но потом нам не удалось сохранить спокойствие.



Мы глупо потеряли мяч, Мбаппе удалось пройти двоих, а потом он сумел пробить подо мной. «Реал» плохо играл. Очень обидно, но есть ещё второй матч. Нам нужно будет побеждать. Мы знаем, что должны это сделать, рассчитываем на поддержку болельщиков.



Я смотрел на Месси во время пенальти и пытался немного поиграть с ним, стоя на линии», — цитирует Куртуа Marca.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

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