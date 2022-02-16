«Я бы хотел играть с Месси и Неймаром». Джо Коул посоветовал Мбаппе не уходить в «Реал»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул посоветовал нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе не переходить в мадридский «Реал» после матча данных команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).



«Если бы я был на месте Мбаппе и выбирал между «ПСЖ» и «Реалом», я бы не сомневался в том, где мне быть. Я бы хотел играть за «ПСЖ» с Месси и Неймаром.



С этой командой он сможет побить все рекорды, рано или поздно у них всё получится. В последних двух матчах хороших моментов было больше, чем плохих.



«ПСЖ» доминировал в матче с «Реалом» и мог забить три или четыре мяча. Всё могло закончиться», — цитирует Коула Metro.



Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом истекает уже ближайшим летом.

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