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Деян Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» в Лиге Европы из-за травмы

Деян Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» в Лиге Европы из-за травмы
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с испанским «Бетисом».

«Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Станислав Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, хорват получил повреждение в матче товарищеского турнира Atlantic Cup с «Копенгагеном» (1:1, 3:2 по пенальти). Позже «Зенит» сообщил, что по результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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