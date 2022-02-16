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«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа

«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа
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Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешёл на правах аренды в «Зенит», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

По информации источника, аренда рассчитана до конца 2022 года. У «Зенита» будет право выкупа защитника.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский клуб может взять 22-летнего футболиста в аренду до конца сезона.

Алип — воспитанник «Кайрата». Он находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.

В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.

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