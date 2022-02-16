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Ракицкий оставил грустный смайлик под постом болельщиков о Fan ID

Ракицкий оставил грустный смайлик под постом болельщиков о Fan ID
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отреагировал на сообщение о том, что болельщики сине-бело-голубых могут перестать посещать стадион из-за введения Fan ID. Украинец в комментариях к заявлению оставил грустный смайлик.

«Всё идёт к тому, что возобновляющийся завтра сезон может стать для движения последним на трибуне перед долгим, вынужденным периодом без футбола. Для многих, кто сейчас читает этот текст, последние 10 и более лет поход на стадион является неотъемлемой частью жизни.

Перед тем как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем каждого фаната «Зенита» по максимуму использовать ближайшие месяцы без фан-айди и дать финальную гастроль на Вираже и на каждом стадионе, где бы «Зенит» ни играл!» — говорится в сообщении, опубликованном в «инстаграме» фанатов клуба из Санкт-Петербурга.

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