Нуралы Алип определился с игровым номером в «Зените»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» на правах аренды, выбрал игровой номер в санкт-петербургском клубе, сообщает пресс-служба команды.



22-летний футболист будет играть под 28-м номером. Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года и включает опцию выкупа контракта Алипа.



Напомним, Алип является воспитанником «Кайрата». Защитник находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся санкт-петербургскому «Зениту» победу.



В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.

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