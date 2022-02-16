Нуралы Алип определился с игровым номером в «Зените»
Поделиться
Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» на правах аренды, выбрал игровой номер в санкт-петербургском клубе, сообщает пресс-служба команды.
22-летний футболист будет играть под 28-м номером. Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года и включает опцию выкупа контракта Алипа.
Напомним, Алип является воспитанником «Кайрата». Защитник находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся санкт-петербургскому «Зениту» победу.
В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.
Новость по теме«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
18:06
-
17:58
-
17:44
-
17:34
-
17:26
-
17:22
-
16:59
-
16:50
-
16:47
-
16:29
-
16:16
-
16:12
-
16:04
-
16:01
-
15:51
-
15:47
-
15:33
-
15:30
-
15:29
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:27
-
13:18
-
12:50
-
12:22
-
12:05
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
11:15
Партнерский контент