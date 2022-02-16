Игрок «Динамо» Макаров: расстроен поражением «Реала»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал исход матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу парижан.
«Чуть-чуть расстроен, потому что «Реал» вчера проиграл. В этом матче Лиги чемпионов болел за них. И в этом матче тоже за них болел. Нравится команда. Давно за них болею. Лет с 15», — сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.
На 61-й минуте Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. После этого нарушения был назначен пенальти. К мячу подошёл аргентинец Лионель Месси. Нападающий пробил в нижний правый угол. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд.
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