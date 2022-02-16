Нападающий «Ротора» Минаев рассказал о подготовке команды к возобновлению ФНЛ

Нападающий «Ротора» Роман Минаев, забивший гол в ворота «Андижана» в товарищеском матче на сборе в Турции, поделился впечатлениями от матча. Встреча закончилась вничью 2:2.



«Получилась боевая игра, где было много борьбы, стыков, единоборств. Понятно, что хочется побеждать всегда, но все-таки это матч на сборах, результат здесь не выходит на первый план. Главное, хорошо подготовиться к весенней части сезона. Мы работаем в отличных условиях, никаких проблем нет. Наша задача дать результат весной. Доволен ли тем, что забиваю вторую игру подряд? Конечно, это здорово, но опять же не стоит переоценивать эти голы, потому что, повторю, это неофициальные игры. Рад, что удаётся помогать команде, приносить пользу. Это самое главное», — сказал Минаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.