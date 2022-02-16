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Тренер дрезденского «Динамо»: Митрюшкин слишком хорош, чтобы быть запасным вратарём

Тренер дрезденского «Динамо»: Митрюшкин слишком хорош, чтобы быть запасным вратарём
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Главный тренер дрезденского «Динамо» Александр Шмидт рассказал, что приметил российского вратаря Антона Митрюшкина в 2015 году.

«Я был на чемпионате Европы среди игроков до 19 лет, который проходил в Греции. В матчах с Германией и Испанией Антон играл сенсационно и был одним из лучших вратарей турнира. Теперь в лице Антона мы имеем козырь в рукаве. На самом деле он слишком хорош, чтобы быть запасным», — приводит слова Шмидта Bild.

Напомним, Митрюшкин стал игроком дрезденского клуба летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за основную и вторую команды московского «Спартака», «Сьон» и дубль «Фортуны».

Дрезденское «Динамо» в 22 матчах набрало 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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