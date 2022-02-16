Тренер дрезденского «Динамо»: Митрюшкин слишком хорош, чтобы быть запасным вратарём

Главный тренер дрезденского «Динамо» Александр Шмидт рассказал, что приметил российского вратаря Антона Митрюшкина в 2015 году.



«Я был на чемпионате Европы среди игроков до 19 лет, который проходил в Греции. В матчах с Германией и Испанией Антон играл сенсационно и был одним из лучших вратарей турнира. Теперь в лице Антона мы имеем козырь в рукаве. На самом деле он слишком хорош, чтобы быть запасным», — приводит слова Шмидта Bild.



Напомним, Митрюшкин стал игроком дрезденского клуба летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за основную и вторую команды московского «Спартака», «Сьон» и дубль «Фортуны».

Дрезденское «Динамо» в 22 матчах набрало 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.