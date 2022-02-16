Тренер дрезденского «Динамо»: Митрюшкин слишком хорош, чтобы быть запасным вратарём

Главный тренер дрезденского «Динамо» Александр Шмидт рассказал, что приметил российского вратаря Антона Митрюшкина в 2015 году.
«Я был на чемпионате Европы среди игроков до 19 лет, который проходил в Греции. В матчах с Германией и Испанией Антон играл сенсационно и был одним из лучших вратарей турнира. Теперь в лице Антона мы имеем козырь в рукаве. На самом деле он слишком хорош, чтобы быть запасным», — приводит слова Шмидта Bild.
Напомним, Митрюшкин стал игроком дрезденского клуба летом 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее голкипер выступал за основную и вторую команды московского «Спартака», «Сьон» и дубль «Фортуны».
Дрезденское «Динамо» в 22 матчах набрало 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
- 16 февраля 2022
-
22:38
-
22:24
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:27
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
20:19
-
20:09
-
19:57
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:26
-
19:23
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:08
-
19:05
-
19:03
-
18:59
-
18:54
-
18:51
-
18:51