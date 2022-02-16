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Ротен: в спортивном плане Месси ничего не даёт «ПСЖ»

Ротен: в спортивном плане Месси ничего не даёт «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен поделился мнением о выступлениях нападающего Лионеля Месси за французский клуб.

«На данный момент это ошибка селекции. Конечно, с точки зрения имиджа приобретение Месси — это замечательно, потому что он привлёк к клубу внимание. Но люди приходят посмотреть, как играет Месси. Стоит признать, что в спортивном плане он ничего не даёт «ПСЖ». У него есть технические ошибки, он теряет мячи, не забил пенальти, но это может случиться с каждым. Проблема прежде всего в его поведении. Смотришь на него, и кажется, будто он недоволен. Когда он исполняет стандарты, то ведёт себя странно», — приводит слова Ротена RMC Sports.

Напомним, Месси не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом». Встреча завершилась победой парижан со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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