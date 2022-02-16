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Пети: Мбаппе — король «ПСЖ», он превзошёл Месси. Очередь Лионеля служить ему

Пети: Мбаппе — король «ПСЖ», он превзошёл Месси. Очередь Лионеля служить ему
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о положении нападающего Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

«Сейчас королём «ПСЖ» является Мбаппе. Я не понимаю, почему Месси не пытается постоянно наладить с ним связь. Месси был лучшим на протяжении 15 лет, но сейчас Мбаппе превзошёл его. Очередь Месси служить ему. У меня сложилось впечатление, что Месси всё ещё пытается самостоятельно управлять игрой, тогда как должен признать, что всё идёт под диктовку Мбаппе», — приводит слова Пети RMC Sport.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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