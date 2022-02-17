Сергеев: Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о партнёре по команде форварде Артёме Дзюбе.



«Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силён, он приехал из «Интернасьонала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.



Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и ещё раз голы. Всё просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать. У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артём — более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артём может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять — в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например», — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».

Напомним, Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Сергеев забил 40 голов и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.