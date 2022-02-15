Сергеев и Алберто отреагировали на сравнения с Азмуном

Новоиспечённые нападающие «Зенита» Юри Алберто и Иван Сергеев отреагировали на факт постоянных сравнений с экс-форвардом сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. Слова новичков команды приводит официальный сайт «Зенита».

Иван Сергеев сказал: «Постоянные сравнения с Азмуном? Мы с Юри понимаем ответственность. До этого был Азмун, который забивал множество мячей, приносил пользу. С нашей стороны могу обещать, что мы будем полностью отдаваться игре и выкладываться на сто процентов, забивать и отдавать результативные передачи. Главное, чтобы команда побеждала».



Юри Алберто сказал: «Ответственность за сравнения с Азмуном? Сердар — отличный футболист и прекрасный нападающий, который забил множество мячей и оставил свой след в истории клуба. Я приехал в Петербург, чтобы оставить свой след, чтобы моё имя звучало в городе так же громко».