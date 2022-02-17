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«Мы попробовали всё». Джеко высказался о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

«Мы попробовали всё». Джеко высказался о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
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35-летний боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко выразил мнение о первом матче с «Ливерпулем» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, жаль оказаться на стороне проигравших после такого матча. Мы попробовали всё, выкладываясь на протяжении всех 90 минут, но этого оказалось недостаточно. Игроки «Интера» должны не опускать руки, ведь мы осознаём, что отдали буквально всё. Будем идти до самого конца. Это неприемлемый результат для «Интера» сегодня вечером, но, как всё сложится дальше, мы посмотрим», — приводит слова Джеко пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Джеко принял участие в 33 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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