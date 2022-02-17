Салах повторил достижение Крауча в ЛЧ за «Тоттенхэм», установленное в сезоне-2010/2011

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», 29-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал всего лишь вторым игроком, забивавшим в матчах с «Миланом» и «Интером» в одном и том же сезоне Лиги чемпионов, первым игроком стал Питер Крауч за «Тоттенхэм» в сезоне-2010/2011.

Напомним, «Ливерпуль» встречался с «Миланом» на групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов – в обоих матчах сильнее были подопечные Юргена Клоппа (3:2; 2:1).

В текущем сезоне Салах принял участие в 29 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 9 результативными передачами.