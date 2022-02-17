Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали, но затем наши крайние защитники слишком часто оказывались одни в ситуации один на один. Так нельзя. Мы не можем приезжать сюда с надеждой, что у нас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы мы смогли добиться положительного результата.

Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Интером» состоится 8 марта, начало – 23:00 мск.