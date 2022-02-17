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«Ривер Плейт» хочет сохранить игрока «Манчестер Сити» до конца года

«Ривер Плейт» хочет сохранить игрока «Манчестер Сити» до конца года
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Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, выступающий в команде на правах аренды из «Манчестер Сити», может остаться в текущем клубе до конца года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, аргентинский клуб, который арендовавший 22-летнего футболиста до лета 2022 года, хочет сохранить форварда до конца сезона. В «Манчестер Сити» примут решение о будущем Альвареса не раньше июня.

Напомним, английский клуб выкупил Альвареса у «Ривер Плейта» за € 17 млн в зимнее трансферное окно и сразу же отправил футболиста в обратную аренду.

«Ман Сити» разгромил «Норвич» в 25-м туре чемпионата Англии:

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