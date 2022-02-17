Фонсека, который мог возглавить «Краснодар», отказался тренировать «Коринтианс»

Португальский специалист Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить бразильский «Коринтианс». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По сведениям источника, Фонсека уважает клуб, но его приоритет — найти работу в Европе. В ближайшие недели 48-летний специалист рассмотрит некоторые предложения европейских клубов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что помимо Даниэля Фарке, «Краснодар» рассматривал на пост главного тренера и Фонсеку.

Предыдущим место работы Фонсека была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские клубы «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту».

С лета 2021 года Фонсека находится без работы.