Фонсека, который мог возглавить «Краснодар», отказался тренировать «Коринтианс»
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Португальский специалист Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить бразильский «Коринтианс». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, Фонсека уважает клуб, но его приоритет — найти работу в Европе. В ближайшие недели 48-летний специалист рассмотрит некоторые предложения европейских клубов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что помимо Даниэля Фарке, «Краснодар» рассматривал на пост главного тренера и Фонсеку.
Предыдущим место работы Фонсека была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские клубы «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту».
С лета 2021 года Фонсека находится без работы.
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